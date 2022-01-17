الكشف الطبي على 15 ألف مواطن بجنوب سيناء ضمن «حياة كريمة» في 2021

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن المديرية نفذت مبادرة «حياة كريمة» في كل المناطق المحرومة أو التي تعاني من الخدمات الصحية.

وأضاف «رخا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مديرية الصحة بجنوب سيناء تنظم هذا العام قوافل طبية ضمن الخطة الموضوعة بهدف استمرار برنامج «حياة كريمة»، وقال «لن نترك واديا أو تجمعا بدويا دون زيارته، وسيتم تقديم الرعاية الصحية للجميع».

60 قافلة طبية خلال 2021

وذكر وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم تنظيم 60 قافلة طبية خلال العام الماضي 2021 كانت 60 قافلة، إذ وقعت الكشف على نحو 15 ألف مواطن في جميع المدن والوديان البعيدة، فضلا عن تحويل 500 حالة إلى مستشفيات المحافظة.

وقال، إن القوافل مستمرة هذا العام لتغطية كل منطقة في جنوب سيناء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لافتا إلى أن عام 2022 سيشهد تنظيم 70 قافلة طبية لمختلف التجمعات والوديان.

فحص 176 حالة

وأكد الدكتور أيمن رخا، أن مدينة رأس سدر استقبلت أول أمس القافلة الطبية بوادي مدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر، وجرى الكشف عن 176 مواطنا بالعيادات المختلفة، وتحويل عدد 5 حالات لمستشفى أبو رديس المركزي.

وأشار إلى أن هناك قافلة تسقوم بزيارة وادي فيران بمدينة أبو رديس نهاية الأسبوع الجاري، وتضم التخصصات (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الانف والاذن – الأسنان – تنظيم الأسرة).

وتقوم القافلة بإجراء جميع التحاليل الطبية للمواطنين، وصرف العلاج بالمجان.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بما يتم بذله من الفرق الطبية في أداء دورها لتقديم الخدمات الطبية لجميع أهالي الوديان، وهم الدكتور محمد أحمد قابل منسق القوافل، ومحمود حسني عبدالعليم مسؤول الإمداد، ووائل عبدالهادي السيد المدير المالي والإداري، وشعبان يحي عمر مسؤول الإدخال والمعلومات، ومحمد حسانين مبروك مسؤول العيادات والمواقع، ومحمد كمال مسؤول حركة العيادات.