وزير الدفاع يشهد مشروع «جالوت 9» بالمنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «جالوت ­– 9»، الذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكّداً عزم مقاتلو المنطقة الغربية على بذل كل غال ونفيس للزود عن أمن الوطن و الحفاظ على استقراره.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرًا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكّد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات، مشيدًا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كل التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكّد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.