وزير الدفاع يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطني قادرة على مواجهة كافة التحديات، مشيراً أن رجال القوات المسلحة على العهد دائماً يضعون وحدة مصر وأمنها القومي نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداءاً للوطن، معرباً عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكداً على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائيات التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن، وحماية أمنه واستقراره.