بسمة تعلن إصابتها بكورونا : «ياريت الناس كلها تخلي بالها»

أعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لنتيجة تحليل الفيروس، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وطالبت الجمهور بضرورة الحذري خلال الفترة المقبلة .

بسمة تعلن إصابتها بكورونا

وعلقت الفنانة بسمة على الصور قائلة: «قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله على كل شيئ، يا ريت الناس كلها تخلي بالها، لأن العدوى دلوقتي في الهواء».

وتوالت التعليقات من الجمهور على منشور بسمة، متمنين لها الشفاء العاجل، والمرور من تلك الأزمة بسلام، خاصة أنها تأتي بعد إصابة عدد كبير من النجوم خلال الفترة الأخيرة .

آخر أعمال الفنانة

تشارك الفنانة بسمة حالياً في حكاية «اللي مايشتري يتفرج» ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، والمسلسل عبارة عن حكايات اجتماعية مختلفة، في كل حكاية يتناول قضية من قضايا المجتمع ومن تلك الحكايات، حكاية النظارة البيضاء التي تتحدث عن المخترع فخر الذي يتمكن من اختراع نظارة تترجم له مشاعر من حوله ليكتشف مدى زيف وخداع كل من يحيط به، والمسلسل وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار .