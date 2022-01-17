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إخلاء سبيل «موظف الأمن» المتهم بتحطيم سيارة ابنة الحضري: كفالة 10 آلاف جنيه

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منتصر سليمان
02:21 م | الإثنين 17 يناير 2022
الحضري وأسرته

الحضري وأسرته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل موظف أمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، في مدينة الشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وتقدم محامي موظف أمن بالاستئناف على حكم تجديد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتهشيم سيارة نجل عصام الحضري. وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة ابنة الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن في كمباوند بمدينة الشيخ زايد، وأكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأكد المحامي أن شدوي الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها كانت بمكان المشاجرة، ما أدى لتحطمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضرا بإتلاف سيارتها.

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