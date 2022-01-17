وفاة طفلة تونسية بفيروس كورونا واستمرار الاحتجاجات ضد إجراءات الغلق

أفادت وسائل إعلام محلية، بوفاة طفلة تونسية، اليوم الإثنين، إثر إصابتها بفيروس كورونا، ما دفع إدارة المدرسة إلى اتخاذ قرار بإغلاقها، وأكدت التقارير الإعلامية، أنّ التلميذة المتوفاة تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تدرس بالمرحلة الإعدادية.

وأوضحت أنّ إدارة المدرسة علقت الدراسة وأغلقت لمدة أسبوع بدءًا من اليوم الإثنين، خاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ، على أن تعاود الدراسة بدايًة من 24 يناير الجاري، مشددة على ضرورة التزام التلاميذ بالتحاليل التي تثبت تعافيهم.

إعادة فرض حظر التجول الليلي ومنع التجمعات

وفي ظل تسارع الإصابات بفيروس كورونا في تونس، قررت الحكومة التونسية، الأربعاء الماضي، إعادة فرض حظر التجوال الليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس الماضي.

ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء حالات الطوارئ بعد يومين من احتجاجات دعت إليها الأحزاب السياسية الكبرى، ضد الإجراءات الاحترازية التب اتخذتها تونس في وقت سابق للحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون .

تسارع الإصابات

تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد عودة انتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور متحور أوميكرون وتسجيل البلاد نحو 5 آلاف إصابة جديدة ووفاة 11 شخصا، كما سجلت السلطات عدد الحالات التي تم تطعيمها بنحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع 12 مليونًا، عدد سكان البلاد.

المعارضة تتمسك بالتظاهر وترفض الحظر

في السياق ذاته، نظم حزب النهضة المعارض للرئيس التونسي قيس سعيد، احتجاجات متكررة، متحديا بذلك الحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا، وأرجعوا تمسكهم بالتظاهر ضد قرارات الحظر، إلى أنّ قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاجات، وأشاروا إلى أنّه سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في ذروة انتشار كورونا واليوم تمنع الاحتجاجات.

الحظر في الموجة الأولى من عام 2020

وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى طوال العام الماضي تقريبا لكنها رفعته في سبتمبر مع انخفاض أعداد الإصابات، وسيسري حظر التجوال الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.