آخرها وفاة رضيع في قطر.. المخاوف تتصاعد على الأطفال مع انتشار أوميكرون

فتحت وفاة رضيع عمره 3 أسابيع في قطر بفيروس كورونا الباب مرة أخرى للحديث حول إصابات الفيروس بين الأطفال، خاصةً أن أغلب الدراسات منذ بداية جائحة كورونا نهاية عام 2019 أكدت مرارا أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ«كوفيد – 19»، وأنها حالات نادرة فقط التي تم تسجيلها.

وكانت السلطات القطرية أكدت أن الطفل المتوفى بفيروس كورونا كان عمره 3 أسابيع ولم يعانِ من أية أمراض أخرى أو وراثية، لافتة إلى ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالفيروس مع ارتفاع معدلات الإصابة بصفة عامة.

ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا مع انتشار أوميكرون

تلك القضية جرى تسليط الضوء عليها قبل يومين في تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تحدث عن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفيات خلال الأيام الماضية مصابين بفيروس كورونا، والمفارقة أنه هذه الأعداد تتزايد مع انتشار متحور أوميكرون أحدث سلالات الفيروس.

وكشفت «بي بي سي» عن أن أغلبية الأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى من جراء الإصابة بفيروس كورونا كانوا دون سن الخامسة، وخصوصا دون عمر السنة، فقد استقبل مؤخرا حوالي 51 طفلا في 33 مستشفى بريطاني مختلف.

أطباء بريطانيون: أعداد الأطفال ستزداد لكن أعراض الفيروس ليس بالغة الخطورة

لكن التقرير ذكر، وفق الأطباء البريطانيين، أن الأعراض التي ظهرت على الأطفال المصابين بفيروس كورونا كانت أعراض ضعيفة وليست خطيرة عليهم، فقط ارتفاع محدود لدرجة الحرارة مع بعض السعال.

وذهبت التوقعات الطبية في بريطانيا إلى أن مزيدا من الأطفال سيدخلون المستشفيات خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وأيضا الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور كالوم سمبل مستشار الحكومة البريطانية إن أعداد الأطفال دون عمر سنة الذين أصيبوا بفيروس كورونا كانوا 42% في الفترة الأخيرة، بعد أن كانت هذه النسبة في السابق 32% فقط.

دولة جاميكا تسجل حالة وفاة لطفل عمره عام بفيروس كورونا

وليست قطر الدولة الوحيدة التي سجلت أمس وفاة طفل بفيروس كورونا، بل سجلت كذلك دولة جامايكا وفاة 8 أفراد بينهم طفل دون عمر سنة.

وقالت وسائل إعلام في جاميكا إن السلطات الصحية تحقق في أسباب وفاة الطفلة التي لم تتجاوز العام الواحد، في مؤشر على تهديد الفيروس هذه الأيام لحياة الأطفال.