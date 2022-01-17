الأهلي: إقبال كبير من المشجعين لمؤازرة الفريق بالمونديال.. و4 برامج للسفر

كشفت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للخدمات الرياضية، اليوم، عن أن الشركة طرحت برامج الرحلات للمشجعين المصريين الراغبين في السفر لمؤازرة المارد الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وأضافت «سامي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إقبال المشجعين على حجز الرحلات للإمارات جيد جدا حتى الآن، خاصة أن البرامج تم طرحها منذ أقل من 24 ساعة، موضحة أن الشركة تمتلك بشكل حصري جميع تذاكر حضور مباريات النادي الأهلي بالنسبة للمشجعين المسافرين من مصر.

انطلاق رحلات المشجعين 4 فبراير المقبل

وأشارت «سامي» إلى أن رحلات المشجعين للإمارات تنطلق 4 فبراير المقبل، وقبل يوم من المباراة الافتتاحية للأهلي أمام مونتيري المكسيكي بـ 24 ساعة، لافتة إلى أن الشركة لديها القدرة على استيعاب كافة طلبات المشجعين الراغبين في السفر لمؤازة الأهلي بالإمارات، موضحة أن الشركة طرحت 4 برامج بأسعار مختلفة لتناسب كافة شرائح الجمهور المصري.

مشتملات برنامج الرحلة

وأكدت عضو مجلس إدارة شركة الأهلى للخدمات الرياضية، أن أسعار برامج السفر، تشمل تذكرة طيران دولية من القاهرة لـ«أبوظبى - دبي»، مع السماح للمسافر باصطحاب حقيبتين بحد أقصى 23 كجم لكل حقيبة، والإقامة بالفنادق بوجبة فطار «أوبن بوفيه»، والتنقلات من المطار لفندق الإقامة، والعكس عند العودة من الإمارات، إضافة إلى التنقلات من فندق الإقامة للاستاد والعودة منه، فضلا عن تأشيرة دخول الإمارات لمدة شهر، علاوة على دفع قيمة التأمين الصحي الذي يغطي فيروس كورونا، وإجراء تحليل pcr كورونا قبل المغادرة من الإمارات، علاوة على تذكرة دخول مباريات الأهلي، مع توفير خدمة واي فاي مفتوح للمشجعين.

ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 سنة للمباريات

وأوضحت أن جميع المسافرين للإمارات فوق الـ 12 سنة، ولا بد أن يكونوا حاصلين على التطعيم قبل السفر من مصر، على أن يجروا تحليل pcr قبل 48 ساعة من دخول المباراة، فيما يمنع الأطفال الأقل من 12 سنة من حضور المباريات بالاستاد، مشيرة إلى أن أسعار برامج رحلات المشجعين للإمارات تبدأ من 17 ألفا و600 جنيه بالنسبة للبرنامج الذي يحتوي على 6 ليالٍ، فيما يبلغ أعلى سعر للسفر 31 ألفا و500 جنيه بالنسبة للبرنامج الذي يضم 9 ليالٍ.

وتنشر «الوطن»، في السطور التالية، أسعار برامج السفر لحضور مونديال الأندية:

البرنامج الأول إلى دبي

مدة البرنامج: 6 ليالٍ

مواعيد السفر: من 4 فبراير وحتى 10 فبراير

فندق الإقامة: كاسيلز البرشاء 4 بدبي

سعر الإقامة بالغرفة المفردة: 22 ألفا و600 جنيه

الغرفة المزدوجة: 17 ألفا و600 جنيه

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 14 ألفا و600 جنيه

الأطفال من سن عامين إلى 6 سنين: 8 آلاف و200 جنيه

الأطفال من سن يوم وحتى عامين: 2500 جنيه

البرنامج الثاني إلى أبو ظبي 6 ليالٍ

مواعيد السفر من 4 فبراير وحتى 10 فبراير

فندق الإقامة: جراند ملاينيوم الوحدة 5

الإقامة بغرفة فردية: 25 ألفا و500 جنيه

الإقامة بغرفة مزدوجة 20 ألفا و500 جنيه

الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة: 15 ألفا و500 جنيه

الأطفال من سن 2 إلى 6 سنين: 8 آلاف و200 جنيه

الأطفال من سن يوم وحتى عامين 2500 جنيه

البرنامج الثالث إلى دبي 9 ليالٍ

من 4 فبراير وحتى 13 فبراير

فندق الإقامة: كاسيلز البرشاء 4 بدبي

سعر الإقامة بالغرفة المفردة: 28 ألفا و600 جنيه

سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة: 21 ألفا و600 جنيه

الأطفال من سن 6 سنوات وحتى 12 سنة: 17 ألفا و600 جنيه

الأطفال من سن عامين وحتى 6 أعوام: 8200 جنيه

الأطفال من سن يوم وحتى عامين: 2500 جنيه

البرنامج الرابع 9 ليالٍ بأبو ظبي

السفر من 4 فبراير والعودة 13 فبراير 2022

فندق الإقامة: جراند ملاينيوم الوحدة 4 بأبو ظبي

الإقامة بغرفة فردية: 31 ألفا و500 جنيه

الإقامة بغرفة زوجية: 23 ألفا و500 جنيه

الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة: 18 ألفا و500 جنيه

الأطفال من عامين إلى 6 سنوات: 8200 جنيه

الأطفال من سن يوم وحتى عامين: 2500 جنيه