شركة «الأهلي» تعلن انطلاق رحلات المشجعين لكأس العالم للأندية 4 فبراير

قالت ايمان سامي عضو مجلس إدارة شركة «الأهلي للخدمات الرياضية»، إن الشركة ستنظم رحلات لمشجعي النادي الأهلي لحضور مباريات الفريق بكأس العالم للأندية بدولة الإمارات، التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن رحلات المشجعين ستنطلق من مطار القاهرة يوم 4 فبراير المقبل أي قبل يوم من أول مباريات الأهلي بالمونديال، أمام مونتيري المكسيكي.

موعد إعلان أسعار رحلات جمهور الأهلي في مونديال الأندية

وأضافت لـ«الوطن»، أن الشركة ستعلن مساء اليوم أو غدا السبت، أسعار رحلات المشجعين للإمارات، لحضور مباريات كأس العالم للأندية، موضحة أنه لن تكون هناك مبالغة في أسعار الرحلات، وسيكون هامش ربح الشركة من الرحلات بسيطا للغاية، مشيرة إلى أن الشركة أعدت العديد من البرامج لتناسب كل شرائح مشجعي النادي الأهلي.

برنامج مشجعي الأهلي بكأس العالم للأندية

وأشارت إلى أن برنامج رحلات مشجعي النادي الأهلي إلى الإمارات، لحضور مباريات مونديال العالم للأندية، يشمل تأشيرة الدخول للإمارات، وتذكرة الطيران، والانتقالات من المطار إلى فندق الاقامة، إضافة إلى الإقامة بالفندق وتشمل وجبة الإفطار، فضلا عن تذكرة دخول المباراة الافتتاحية للفريق، لافتة إلى أن الشركة تمتلك بشكل حصري كل تذاكر مباريات الأهلي للجمهور المسافر من داخل جمهورية مصر العربية.

مدة برنامج رحلة مشجعي الأهلي في المونديال

وأوضحت عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، أن مدة برنامج الرحلة ستكون من يوم 4 فبراير وحتى يوم 10 من الشهر ذاته، إضافة إلى إمكانية التمديد حتى يوم 13 من شهر فبراير المقبل، حال وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية، أو في حالة رغبة المشجعين المرافقين للفريق مشاهدة المباراة النهائية من الملعب أيا كان طرفاها، لافتة إلى أن أسعار البرامج ستختلف وفقا لفندق الإقامة بالإمارات، وستتعاقد الشركة مع فنادق فئات 3 و4 و5 نجوم، مشيرة إلى أن كل برامج الإقامة تشمل تقديم وجبة إفطار.