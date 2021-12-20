الخطيب يجتمع مع هاني أبو ريدة في قطر لمناقشة أزمة كأس العالم للأندية

حرص المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على حضور مران الأهلي الجماعي في قطر، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، 22 ديسمبر، على استاد محمد بن علي في قطر.

هاني أبو ريدة يدعم الأهلي

وقام هاني أبو ريدة بدعم الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء في السوبر الأفريقي، كما حرص محمود الخطيب على الاجتماع مع هاني أبو ريدة، على هامش مران الأهلي الجماعي المقام في قطر.

كأس العالم للأندية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الخطيب استغل جلسته مع هاني أبو ريدة من أجل الحديث حول تضرر الفريق الأحمر من تزامن موعد بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.

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