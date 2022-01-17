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فتحي سرور يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية: لم أدخل عناية مركزة

كتب:

حسام أبوغزالة
05:02 م | الإثنين 17 يناير 2022
أحمد فتحي سرور

أحمد فتحي سرور

كشف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حقيقة ما جرى تداوله عن تدهور حالته الصحية، نافيا أنه في العناية المركزة مثلما تناول البعض.

وأشار «سرور» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تعرض لوعكة صحية، استدعته للتوجه إلى مستشفى قريب من منزله، حتى يطمئن، ونصحه الدكتور المعالج بعدم المخالطة والراحة التامة، قائلا: «الحديث عن دخولي العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة غير صحيح».

سرور: حالتي الصحية جيدة

وأضاف الدكتور أحمد فتحي سرور، حالتي الصحية جيدة، وليس كما يقال أنني بالعناية المركزة، وأنه جرى الكشف عليه في أحد المستشفيات الخاصة المجاورة لمنزله بالتجمع الخامس، حتى يتأكد من عدم وجود فيروس كورونا، وأنه بحالة جيدة، وأنه ملازم المنزل مع أحفاده وأسرته.

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ فتحي سرور

يذكر أن أنباء ترددت عن تدهور الحالة الصحية لأحمد فتحي سرور، الأمر الذي نفاه لـ«الوطن»، مؤكدا أنها مجرد شائعة.

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