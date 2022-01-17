قصيدة شعر لترميم مسجد بكفر الشيخ: الحشرات تملأ جنباتي والظلام في ساحاتي

غلق مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أثار حفيظة الكثير من الأهالي ورواد المسجد بصفة خاصة وعُشاق ومُحبي الصوفية بصفة عامة، ما دفع مُحامً من أبناء بيلا إلى كتابة قصيدة عن مسجد «أبو غنام» وهو يشتكي من الحالة السيئة التي أصبح عليها الآن.

عبد الرحمن الدرولى، مُحامٍ، وأحد أبناء مدينة بيلا، حرص على كتابة قصيدة تحتوي على 26 بيتا من الشعر، تشكو حال مسجد «أبو غنام» الأثري الذي يُعد أحد أقدم وأشهر مساجد محافظة كفر الشيخ، والذي بات مُهدداً بالانهيار بسبب عدم ترميمه لسنوات طويلة.

الشاعر: كتبت قصيدة بعد حالة المسجد السيئة

«شعرت إن مسجد أبو غنام لو كان له لسان لاستغاث من الحالة السيئة التي وصل إليها خلال الفترة الماضية فقرّرت أن أكتب هذه القصيدة بالنيابة عن المسجد كونى أحد رواده وأحد المُهتمين بشأنه»، بهذه الكلمات بدأ «الدرولي» حديثه، لـ«الوطن».

وقال «الدرولي»، إن مسجد «أبو غنام» يشكو الإهمال مُنذ سنوات عديدة، ولا أحد يتحرك، وناشد الأهالي المسئولين على مدار أكثر من 20 عاماً بترميم المسجد ولكن لا حياة لمن تُنادى، ما أصاب الجميع بحالة من الإحباط لعدم الاستجابة لمطالبهم بترميم المسجد، مما جعله يُفكر في التعبير عن مطالبهم بقصيدة شعرية.

القصيدة استغرقت كتابتها يوم واحد، واحتوت على 26 بيتا من الشعر، بحسب «الدرولى»: «القصيدة استغرقت مني في كتابتها يوم واحد، وقمت بطبعها، وإلقائها على مسامع رواد مسجد أبو غنام وانبهروا بجمالها وشِدة معانيها، وحرصت خلال كتابة القصيدة على حديث المسجد عن نفسه، وكأنه يروى مأساته المُستمرة على مدار عقود طويلة».

وأوضح «الدرولي»، أن القصيدة تقول:

غُلّقت بالأمس أبوابي ولا أحداً يُصلى في محرابي

فلا ترميم ولا تجميل ولا مُصلين

وإلى متى نظل هكذا حائرين؟!

رغم صراخنا العالي من سنين

حقاً إنه شيء مُؤلم ومُهين

فلم أر مسجدا يُغلق وتوقف فيه الصلاةُ وتُعلق

ألم يشفع لكم يا سادة سني؟!

والمساجد الصغيرة الآن أعظم مني

والظلام يُخيم على ساحاتي

والثعابين والحشرات تملأ جنباتي

تسير وتلعب وكأنها في القبور

ولم أر أحداً عليّ غيور

علمت أن هناك بعض الملايين للإصلاح والإعمار والتزيين

فمتى تصلحون بنياني؟

ويظل المقام كما هو عنواني

وكيف يكون بيتي بيت العنكبوت؟!

وقد أصبحت أقل بيتاً وسط البيوت

فقد اخترت بيلا للعيش فيها

وأطمع في حُبها وكرم ساكنيها

وإنني لا أُسامح في حقي

برجاء الإسراع في استرجاع مجدي

الدرولي يناشد الآثار بترميم المسجد

وناشد «الدرولي»، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالإسراع في أعمال ترميم وتجديد مسجد أبو غنام حتى يُصبح مزاراً سياحياً، ويليق باستقبال المُصلين، بعدما قررت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، غلق المسجد منذ فترة.