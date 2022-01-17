فريق عمل فيلم شمس يعلن انتهاء تصويره بحضور عمرو عبدالجليل

انتهت أسرة فيلم «شمس» من تصوير آخر مشاهد العمل الدرامي داخل أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي؛ ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج بداية من غد الاثنين، تمهيدًا لطرحه في دور السينما.

مونتاج فيلم شمس يبدأ يوم الاثنين المقبل

واستغرق فيلم شمس ما يقرب من 60 يومًا في التصوير بداية من 15 نوفمبر الماضي إلى منتصف الشهر الجاري.

وصورت مشاهد العمل بين أكثر من لوكيشن ما بين الديكور الأساسي للتصوير داخل فيلا شعيب بمنطقة الهرم، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت؛ لينتقل بعد ذلك لتصوير المشاهد الداخلية بمدنية الإنتاج الإعلامي.

فيلم شمس صور بين منطقة الهرم وشبرامنت

فيلم «شمس» من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي، حيث ألف الفيلم وعالجه درامي الأستاذ الدكتور طلال الطريفي، وكتب السيناريو الأستاذ فواز الخريشي؛ ليكون أول عمل من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي، وتنفيذ سينمائي مصري بشكلٍ كامل، حيث تمت معالجة اللهجة وتحويلها للمصرية برؤية فنية للأستاذ محمد القوشتي.

فيلم شمس من بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي

ويجمع فيلم شمس نخبة من فناني مصر، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، ومحمود عبدالمغني، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان، وعلاء مرسي، ولبنى ونس، ومحمد الغريب، وهو من إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي منتج منفذ محمد الدياسطي.

وتدور قصة فيلم شمس في إطار رومانسي حول إدراك الإحساس بالأشياء وتوظيف أبعاد دراماتيكية افتراضية جديدة، كما أن الفيلم يحاكي مركبات نفسية موغلة في العمق، تمت معالجتها بطريقة مشوقة جدا.