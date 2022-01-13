أسرة فيلم «شمس» تفاجئ عمرو عبد الجليل: احتفلت بعيد ميلاده في اللوكيشن «صور»

فاجأت أسرة فيلم «شمس» الفنان عمرو عبدالجيل بالاحتفال بعيد ميلاده، بشكل مفاجئ عقب الانتهاء من تصوير أحد مشاهد الفيلم داخل مدينة الانتاج الإعلامي.

عيد ميلاد عمرو عبد الجليل

وعقب الانتهاء من تصوير أحد المشاهد، قام صناع عمل الفيلم بدعوة عمرو للاحتفال بعيد ميلاده الـ59 وغناء بعض أغنيات عيد الميلاد في مشهد احتفالي، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، كما ظهرت على الفنان عمرو عبدالجليل علامات السعادة الشديد بهذه المفاجأة.

ويواصل فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس» تصوير باقي أحداث الفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي المشاهد التي جمعت كل من الفنان محمود عبدالمغني والفنانة هدى الأتربي والنجم عمرو عبدالجليل.

أماكن تصوير فيلم شمس

ويعتبر فيلم «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائياً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب، ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، والتصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و 6 أكتوبر .

أبطال فيلم «شمس»

يذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة» وهو من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وأحمد بدير وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي ولبنى ونس ومحمد الغريب، ومن إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي منتج منفذ محمد الدياسطي.

عيد ميلاد عمرو عبد الجليل

ويعد عمرو عبدالجليل من مواليد 10 يناير عام 1963، بمحافظة القاهرة، وبدأ حياته الفنية عام 1986، من خلال مشاركته بدور في مسرحية البلدوزر من بطولة الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم.