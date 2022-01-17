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محمود مسلم

سامح شكري يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية في المنطقة

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الوطن
06:28 م | الإثنين 17 يناير 2022
وزيرا خارجية مصر والمغرب

وزيرا خارجية مصر والمغرب

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 يناير الجاري، اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي ناصر بوريطة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلديّن الشقيقين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تطرّقا خلال الاتصال إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية كافة، وأشادا بالروابط الوطيدة التي تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.

الوزيران يؤكدان استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا

وتبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية في المنطقة، والساحة الإفريقية اتصالا بعقد القمة الإفريقية القادمة، وأكدا أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

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