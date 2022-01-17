بدء تسليم 3240 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة في فبراير

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 6 فبراير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في تسليم 3 آلاف و240 وحدة سكنية من مشروع «دار مصر» المرحلة التكميلية والمرحلة الثانية منطقة الأندلس أكواد (211 - 311 – 431) بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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وذكر أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 7 يوم الأحد 6 فبراير المقبل، وحدات العمارة 8 يوم 7 فبراير، وحدات العمارة رقم 9 يوم 8 فبراير، وحدات العمارة 152 يوم 9 فبراير، وحدات العمارة 59 يوم 13 فبراير، وحدات العمارة 60 يوم 14 فبراير، وحدات العمارة 61 يوم 15 فبراير، وحدات العمارة 62 يوم 16 فبراير، وحدات العمارة 89 يوم 20 فبراير، وحدات العمارة 94 يوم 21 فبراير، وحدات العمارة 95 يوم 22 فبراير، ووحدات العمارة 96 يوم 23 فبراير.

مواعيد تسليم وحدات العمارات

وأضاف «غنيم»، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 97 يوم 27 فبراير، وحدات العمارة 5 يوم 28 فبراير، وحدات العمارة 285 يوم 1 مارس، وحدات العمارة 286 يوم 2 مارس، وحدات العمارة 121 يوم 6 مارس، وحدات العمارة 122 يوم 7 مارس، وحدات العمارة 123 يوم 8 مارس، وحدات العمارة 124 يوم 9 مارس، وحدات العمارة 157 يوم 13 مارس، وحدات العمارة 158 يوم 14 مارس، وحدات العمارة 27 يوم 15 مارس، وحدات العمارة 28 يوم 16 مارس، وحدات العمارة 113 يوم 20 مارس، وحدات العمارة 114 يوم 21 مارس، وحدات العمارة 135 يوم 22 مارس، وحدات العمارة 136 يوم 23 مارس، وحدات العمارة 137 يوم 27 مارس، وحدات العمارة 138 يوم الإثنين 28 مارس، وحدات العمارة 296 يوم 29 مارس، وحدات العمارة 297 يوم 30 مارس، وحدات العمارة 10 يوم 3 أبريل، وحدات العمارة 83، يوم 4 أبريل، وحدات العمارة 84 يوم 5 أبريل، وحدات العمارة 111 يوم 6 أبريل.

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وحدات العمارة 112 يوم 10 أبريل، وحدات العمارة 14، يوم 11 أبريل، وحدات العمارة 146 يوم 12 أبريل، وحدات العمارة 147 يوم 13 أبريل، وحدات العمارة 153 يوم 17 أبريل، وحدات العمارة 154 يوم 18 أبريل، وحدات العمارة 214 يوم 19 أبريل، وحدات العمارة 215 يوم 20 أبريل، وحدات العمارة 216 يوم 24 أبريل، وحدات العمارة 217 يوم 25 أبريل، وحدات العمارة 218 يوم 26 أبريل، وحدات العمارة 219 يوم 27 أبريل، وحدات العمارة 222 يوم 8 مايو، وحدات العمارة 223 يوم 9 مايو، وحدات العمارة 224 يوم 10 مايو، وحدات العمارة 225 يوم 11 مايو، وحدات العمارة 226 يوم 15 مايو، وحدات العمارة 227 يوم 16 مايو، وحدات العمارة 228 يوم 17 مايو، وحدات العمارة 229 يوم 18 مايو، وحدات العمارة 241 يوم 22 مايو، وحدات العمارة 242 يوم 23 مايو، وحدات العمارة 243 يوم 24 مايو، وحدات العمارة 244 يوم 25 أبريل، وحدات العمارة 245 يوم 29 مايو، وحدات العمارة 246 يوم 30 مايو، وحدات العمارة 247 يوم 31 مايو، وحدات العمارة 248 يوم 1 يونيو.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 264 يوم 5 يونيو، وحدات العمارة 265 يوم 6 يونيو، وحدات العمارة 273 يوم 7 يونيو، وحدات العمارة 274 يوم 8 يونيو، وحدات العمارة 275 يوم 12 يونيو، وحدات العمارة 276 يوم 13 يونيو، ووحدات العمارة 277 يوم 14 يونيو، وحدات العمارة 278 يوم 15 يونيو، وحدات العمارة 279 يوم 19 يونيو، وحدات العمارة 280 يوم 20 يونيو، وحدات العمارة 256 يوم 21 يونيو، وحدات العمارة 257 يوم 22 يونيو، وحدات العمارة 270 يوم 26 يونيو، وحدات العمارة 259 يوم 27 يونيو، وحدات العمارة 260 يوم 28 يونيو، وحدات العمارة 261 يوم 29 يونيو، ووحدات العمارة 233 يوم 3 يوليو، وحدات العمارة 234 يوم 4 يوليو، وحدات العمارة 236 يوم 5 يوليو، وحدات العمارة 237 يوم 6 يوليو، وحدات العمارة 239 يوم 17 يوليو، وحدات العمارة 240 يوم 18 يوليو، وحدات العمارة 208 يوم 19 يوليو، وحدات العمارة 209 يوم 20 يوليو.

تسليم وحدات العمارة 210 يوم 24 يوليو، وحدات العمارة 211 يوم 25 يوليو، وحدات العمارة 212 يوم 26 يوليو، وحدات العمارة 213 يوم 27 يوليو، وحدات العمارة 230 يوم 31 يوليو، وحدات العمارة 231 يوم 1 أغسطس، وحدات العمارة 200 يوم 2 أغسطس، وحدات العمارة 201 يوم 3 أغسطس، وحدات العمارة 202 يوم 7 أغسطس، وحدات العمارة 203 يوم 8 أغسطس، وحدات العمارة 206 يوم 9 أغسطس، وحدات العمارة 207 يوم 10 أغسطس، وحدات العمارة 204 يوم 14 أغسطس، وحدات العمارة 205 يوم 15 أغسطس، وحدات العمارة 183 يوم 16 أغسطس، وحدات العمارة 184 يوم 17 أغسطس، وحدات العمارة 185 يوم 21 أغسطس، وحدات العمارة 186 يوم 22 أغسطس، وحدات العمارة 187 يوم 23 أغسطس، وحدات العمارة 188 يوم 24 أغسطس، وحدات العمارة 174 يوم 28 أغسطس، وحدات العمارة 191 يوم 29 أغسطس، وحدات العمارة 189 يوم 30 أغسطس، وحدات العمارة 190 يوم 31 أغسطس.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 175 يوم 4 سبتمبر، وحدات العمارة 176 يوم 5 سبتمبر، وحدات العمارة 177 يوم 6 سبتمبر، وحدات العمارة 178 يوم 7 سبتمبر، وحدات العمارة 179 يوم 11 سبتمبر، وحدات العمارة 180 يوم 12 سبتمبر، وحدات العمارة 181 يوم 13 سبتمبر، وحدات العمارة 182 يوم 14 سبتمبر، وحدات العمارة 164 يوم 18 سبتمبر، وحدات العمارة 166 يوم 19 سبتمبر، وحدات العمارة 167 يوم 20 سبتمبر، وحدات العمارة 168 يوم 21 سبتمبر، وحدات العمارة 169 يوم 25 سبتمبر، وحدات العمارة 170 يوم 26 سبتمبر، وحدات العمارة 171 يوم 27 سبتمبر، وحدات العمارة 192 يوم 28 سبتمبر، وحدات العمارة 103 يوم 2 أكتوبر، وحدات العمارة 194 يوم 3 أكتوبر، وحدات العمارة 195 يوم 4 أكتوبر، وحدات العمارة 196 يوم 5 أكتوبر، وحدات العمارة 197 يوم 9 أكتوبر، وحدات العمارة 198 يوم 10 أكتوبر، وحدات العمارة 199 11 أكتوبر.