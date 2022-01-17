حقيقة تعطيل الدراسة في مصر.. مدارس خاصة تقرر العودة لـ«أونلاين»

يبحث الكثير من أولياء الأمور على مؤشر البحث جوجل، عن حقيقة تعطيل الدراسة في مصر، بسبب زيادة إصابات كورونا وأوميكرون خلال الأيام الماضية، وإعلان عدد من المدارس الخاصة والدولية بتحويل الدراسة إلى «أون لاين».

وأبلغت بعض المدارس الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، أولياء الأمور بتحويل الدراسة «أون لاين»، لتلاميذ الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي وتخصيص جدول للحصص عن بُعد من خلال تطبيق «zoom» للشرح والمراجعة.

لا تعطيل للدراسة.. وتحويلها «أون لاين» بسبب إصابة الطلاب

وقالت المدارس الخاصة في رسائل تعريفية لأولياء الأمور عبر صفحاتها الرسمية، إنّه تم تحويل الدراسة أون لاين، لكثرة غياب الطلاب لأسباب مرضية، وسوء الأحوال الجوية.

فيما أبلغ عدد من المدارس الخاصة، أولياء الأمور طلاب الصفوف الأولي من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، بعقد تقييمات خاصة للطلاب أون لاين، وسوف يتم إرسال لينكات الامتحانات لهم والمواعيد المحددة، وأكدت المدارس أن الدراسة مستمرة طبقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والخريطة الزمنية للعام الحالي، حتى يوم 3 فبراير.

وبالنسبة للطلاب الذين يرغبون في استكمال الدراسة بالمدرسة، قالت المدارس: «يستطيع الطلاب الحضور واستكمال المناهج في المدرسة كما هي».

التعليم: لم نصدر قرار بتحويل الدراسة للصفوف الأولي أون لاين

وبالنسبة للمدارس الحكومية، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لم يصدر أي قرارات للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، بتحويل الدراسة لـ«أون لاين»، واستكمال المنهج عبر حصص الزوم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرار تعطيل الدراسة قرار الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنّ الدراسة منتظمة للصفوف الأولي من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي في المدارس.