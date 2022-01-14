خالد منتصر يفجر مفاجآت جديدة في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

أثار الدكتور خالد منتصر، مفاجآت عدة في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد أن اتهمت أرملة الراحل أحد الأطباء بالتسبب في وفاته بخطأ طبي، وخرج الدكتور خالد منتصر في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، معلنا تفاصيل جديدة في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تحت عنوان «من قتل وائل الإبراشي».

خالد منتصر ووائل الإبراشي

وقال خالد منتصر إن الإعلامي الراحل تعرض للإهمال الطبي، كما نشر صورا لتحاليل طبية تكشف تدهور الوظائف الحيوية للإعلامي وائل الإبراشي بعد خضوعه للعلاج على يد الطبيب الشهير.

منتصر: الطبيب عرض على الإبراشي أقرصا سحرية

وأعلن الدكتور خالد منتصر أن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لجأ إلى الدكتور «ش»، وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق، وأن الطبيب هون عليه الأمر، وعرض عليه أقراصاً سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، قائلا له : «المستشفى مش هتقدر تعمل لك حاجة زيادة».

ولاقت القضية اهتماما واسعا من الجمهور المتابع للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد أن جرى نشر صور من التحاليل الطبية والتي كشفت تراجع وظائف جسمه الحيوية بعد تناوله العلاج الخاطئ على يد الطبيب المذكور.

وأوضح خالد منتصر أن حالة وائل الإبراشي بدأت في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة «السيتوكين» التي ستكتب نهاية الحالة إن لم نسارع بإدخالها المستشفى، ورغم ذلك أصر طبيب الجهاز الهضمي على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية والاستمرار في علاجه العبثي المزيف، برغم أن أرقام الـC reactive protein والـ ferritin 779 وLDH وصلت لدرجة مرعبة.

وشدد منتصر على أن نقابة الأطباء عليها دور في هذه المسألة، لكن دورها في التحرك لا يبدأ إلا بعد التقدم إليها بشكوى رسمية والإعلان عن اسم الشخص، لتتمكن النقابة من البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.