خالد منتصر عن أزمة وفاة الإبراشي: لا أوجه اتهامات لكن أطرح تساؤلات «فيديو»

شدد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، على ضرورة عدم تناول المريض لأي دواء غير معروف المصدر، وعدم السماح لأي طبيب بأن يُجرب عليه دواء مجهول المصدر، مشيرا إلى أن «هذا هو ما حدث مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي».

التجربة العلمية الطبية لا يمكن إجراؤها بالمنزل

وأضاف «منتصر»، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أن التجربة العلمية الطبية لا يمكن إجراؤها بالمنزل: «مينفعش أنا كطبيب صدر أقول إن المريض مش عاوز يروح المستشفى، المفروض الطبيب المختص هو اللي يقول».

وتابع: «أنا بطرح تساؤلات وليس اتهامات، هذه الأسئلة مهمة ولا تخص وائل الإبراشي فقط، ولكن تهم كل مصري قد يصبح فأر تجارب من قبل شخص يريد أن يجرب دواء عليه».

أتمنى التزام الجميع بالمعايير الصحية مع الأدوية الجديدة

وخاطب خالد منتصر، المواطنين، قائلا: «يا مصريين لا تجعلوا أي شخص يجرب دواء مجهولا بالنسبة إليكم، ولازم نبقى حذرين وشكاكين، وهذا مهم للغاية، وهذه هي الرسالة التي أرغب في إيصالها، وأتمنى أن يلتزم الجميع بالمعايير الصحية مع الأدوية الجديدة».

وواصل: «أنا لا أتقصى بوليسيا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ولكن أوجه سؤالا للأطباء، هل يوجد ما يسمى بجرعة كورونا؟، وقرص صغير وكبير منها؟، خاصة أن علبة هذا الدواء غير معروفة وليس مدون عليها أي اسم».

وعن سبب ثقة الإعلامي وائل الإبراشي، في طبيبه المعالج: «وائل حب شوية يرتاح، ممكن يكون فكر إن الطبيب صديقه، بس اللي حصل حصل ومش عاوز أغوص في فكر وائل».

ووجه «منتصر»، الشكر لـ«الوطن»، على الاهتمام بملف وفاة الإعلامي وائل الإبراشي: «الحقيقة بشكر جريدة الوطن على اهتمامها بهذه القضية».