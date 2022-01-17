يحيى الفخراني يلتقي جمهور «ياما في الجراب ياحاوي».. 21 يناير الجاري

يستعد الفنان يحيى الفخراني للقاء جمهوره في ليلة عرض جديدة من ليالي مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 يناير على خشبة مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس.

الموعد الجديد لمسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

وأعلنت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، عن الموعد الجديد لعرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي حيث نشروا البرومو الخاص بالمسرحية وعلقوا عليه: «حكايات متنتهيش الحاوي راجع وجرابه ياما فيه».

وتابعت صفحة كايرو شو: «هنستناكم مع نجوم مسرح كايرو شو النجم الكبير يحيي الفخراني والنجوم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وسما إبراهيم وشريف دسوقي يوم 21 يناير».

ويأتي عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» بعد عرض أكثر من موسم من المسرحية قبل ذلك حيث حققت نجاحات كبيرة مع الجمهور وكان قد تم عرضها أيضا في موسم الرياض وتفاعل الجمهور السعودي معها بشكل كبير.

تفاصيل مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ويشارك في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» عدد كبير من الفنانين منهم: يحيي الفخراني وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج مجدي الهواري والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة».

وتدور المسرحية في إطار من الكوميديا والغناء بالإضافة إلى مزيج من التشويق والدراما والصراعات وهذا كله في أجواء من ألف ليلة وليلة.

وكان شارك الفنان يحيى الفخراني في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نجيب زاهي زركش الذي شارك فيه بجانب أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.