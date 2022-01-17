تفاصيل قروض الزواج من 4 بنوك والأوراق المطلوبة.. تصل لمليون جنيه

مصاريف وتكاليف الزواج لا تنتهي، بداية من تجهيز شقة الزوجية الذي يحتاج إلى الكثير من الأموال من أجل فرشها، وتكاليف حفل الزفاف وغيره، وهناك من لا يقدر من الشباب على ذلك، لذا قدمت بعض البنوك تيسيرات من أجل الحصول على قرض الزواج ومساعدتهم في بناء مستقبلهم مع شركاء حياتهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل قرض الزواج من بعض البنوك، والأوراق المطلوبة وشروط الحصول عليها وفق المواقع الإلكترونية لهذه البنوك وهي كما يلي:

تفاصيل قرض الزواج من عدة بنوك

قرض الزواج من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة، قرض تمويل الزواج لموظفي القطاعين العام أو الأعمال العام وموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمهن الحرة بسعر فائدة ميسرة.

شروط الحصول على قرض الزواج

يقدم بنك القاهرة تمويل قرض الزواج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري.

- يشترط ألا يقل الحد الأدنى للشخص الذي يريد الحصول على القرض عن 21 عاما.

- ألا يقل الحد الأدنى لدخل المقترض 300 جنيه.

- وتتراوح فترة تسديد قيمة القرض بين 6 أشهر، وقد تصل إلى 120 شهر.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة شخصية وصورة شخصية حديثة.

- صورة إيصال من المرافق ويشترط ألا يكون مر عليها أكثر من 3 أشهر.

قرض الزواج من البنك الأهلي

يمنح البنك قرض الزواج بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى نصف مليون جنيه، ويمنح مليون جنيه في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

تصل مدة تسديد القرض للبنك إلى 10 سنوات.

لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم.

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي

ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه.

- يقدم المتقدم لطلب القرض خطابا معتمدا من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- إيصال حديث لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدماً.

- تقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.

قرض الزواج من البنك التجاري الدولي «CIB»

تصل قيمة التمويل إلى 350 ألف جنيه.

وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنوات.

يشترط ألا يتجاوز السن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

يشترط ألا يقل الراتب عن 2600 جنيه شهريًا.

قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر قرض الزواج كمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فقط وبعد إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية على المقترض ويجب توافر الشروط التالية لحصول الشخص على القرض.

تصل قيمة التمويل إلى 15 ألف جنيه فقط.

ويتم تحصيل أقساط البنك بدون فائدة.

نسبة المصاريف الإدارية تكون رمزية.

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم للحصول على القرض دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وأن يكون غير موظف.