كل ما تريد معرفته عن قرض بنك مصر بدون خطاب جهة العمل: يصل لمليون جنيه

يلجأ العديد من الموظفين، إلى الحصول على قرض شخصي من البنوك، لتلبية بعض الاحتياجات الخاصة بمتطلبات الحياة وضرورياتها، سواء الرغبة في شراء شيء، أو شراء منزل يجمع العائلة، أو لتجهيز العرائس، أو إجراء عملية جراحية لأحد أفراد الأسرة، بينما تطلب البنوك خطاب إثبات دخل من جهة العمل، وتكون تلك معظلة كبيرة، خاصة أنه يجد الموظف صعوبة في استخراجه في كثير من الأحيان، لكن في مقابل يقدم بنك مصر، خدمة الحصول على قرض بقيمة تصل إلى مليون جنيه، بدون خطاب جهة العمل.

قرض بنك مصر بدون خطاب جهة العمل

ترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط والمستندات المطلوبة، للحصول على قرض بنك مصر بقيمة مليون جنيه، بدون تقديم خطاب إثبات الدخل من جهة العمل، وفقا لخدمة عملاء البنك.

مميزات قرض المليون جنيه

- لا يشترط تعاقد الجهة مع بنك مصر على تحويل المرتبات.

- يمنح بنك مصر عملائه أعلى قيمة قرض تصل إلى مليون جنيه.

- القرض يكون بأطول مدة تقسيط، والتي تصل إلى 8 سنوات.

- القرض بأقل سعر عائد، وأقل مصاريف إدارية.

- يقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- يمكن لعملاء البنك الحصول على القرض دون اشتراط وجود ضامن للعميل.

- يمكن للعميل شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

- بيان بالدخل الشهري للبنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

لم يكن القرض الشخصي، هو الدعم المالي الوحيد الذي يقدمه بنك مصر لعملائه، لكنه يقدم الكثير من الخدمات التمويلية، حرصا منه على مساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم، إذ أنه يقدم قرض التمويل العقاري، وقرض الاسكوتر والكثير من الخدمات التمويلية الأخرى.