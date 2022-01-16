«التضامن»: تقديم قروض للمتعافين من الإدمان بنحو 6 ملايين جنيه

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن خطوات العلاج تجرى من خلال سحب المخدر من المريض المدمن، ثم العلاج النفسي، ثم التأهيل الاجتماعي، وأخيرًا الإرشاد الأسري.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن العلاج الطبي يستغرق 10 أيام، والتأهيل النفسي والاجتماعي يستغرق نحو 45 يوما إلى 60 يوما، ثم تحدث عملية المتابعة بشكل مستمر، لافتا إلى أنه يتم تأهيل المتعافين من خلال تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا.

تدريب 6 آلاف متعاف على حرف يحتاجها سوق العمل

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جرى تدريب 6 آلاف متعاف على حرف يحتاجها سوق العمل، كما تم تقديم قروض للمتعافين بما يقارب 6 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع نحو 50 ألف جنيه.

استمرارية حملات الكشف ستحد من الطلب على المخدرات

وأوضح مدير الخط الساخن لعلاج الإدمان، أن نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري انخفضت وستقل إلى أقصى درجة ممكنة، مشيرا إلى انخفاض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% إلى 1%، مشيرا إلى أن استمرارية الحملات ستحد من الطلب على المخدرات.

افتتاح مركز إمبابة للعلاج من الإدمان منتصف يونيه

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز إمبابة للعلاج من الإدمان، منتصف يونيه المقبل، مؤكدا أنه سيكون من أكبر مراكز علاج الإدمان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم إنشاؤه وفقا للكود العالمي، موضحا وسيشمل 240 سريرا، و4 عيادات خارجية، ومبنى كامل للسيدات، وقسم للمراهقين، على مساحة 10 آلاف متر ومجمع ملاعب وأماكن ترفيه وصالات رياضية، كما أنه سيوفر فرص عمل.