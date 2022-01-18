مطالب جديدة لملاك الإيجار القديم عن القيمة الإيجارية: الحساب بسعر الذهب

تداولت جروبات متضرري قانون الإيجار القديم، فيديو للمستشار وائل تعلب أحد المعنيين بالدفاع عن ملاك الإيجار القديم. وطالب تعلب خلال الفيديو الذي تم انتشاره على نطاق واسع في جروبات ملاك الإيجار القديم، بضرورة حساب القيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم بسعر الذهب.

الإيجار القديم

وقال تعلب، إن على المستأجرين الرجوع لسعر جرام الذهب في عام 1960، والذي كان سعره آنذاك حوالي 32 قرش أو 33 قرش، أي أن الجنيه يعادل ما يقرب من 3 جرامات ذهب.

واضاف تعلب، أن المستأجر الذي كانت قيمته الإيجارية في عام 60 تعادل 5 جنيه، أي ما يعادل 15 جرام ذهب، موضحًا أن سعر جرام الذهب اليوم يصل نحو ما يقرب من 800 جنيه، وبالتالي يتم حساب القيمة الإيجارية هذه الأيام بنفس قيمة سعر وزن جرام الذهب.ولفت وائل تعلب، أن جرام الذهب في عام 1994 وصل سعره نحو 37 جنيه، حيث أن المستأجر الذي كانت تبلغ القيمة الإيجارية للعقار الذي يؤجره 150 جنيه، يتم اقتسامها على 37، اي تعادل نحو 4 جرامات ذهب، اي أن السعر الحالي يتم احتسابه بحاصل ضرب 800 في 4، وهو ما يعادل 3200 جنيه.

القيمة الإيجارية

واستكمل: أن الشقة التي كانت قيمتها الإيجارية في عام 1994 تصل نحو 150 جنيه، تكون قيمتها الفعلية اليوم تصل نحو 3200 جنيه، مطالبًا من يتشكك من المستأجرين في مدى حرمانية عقود الإيجار القديم هل هي حلال أم حرام، فعليهم بالذهاب إلى رجال الدين، سيجد الإجابة واحدة أنّ عقد الإيجار يجب أن يكون مقترن بمدة محددة.وشدد وائل تعلب أحد المعنيين بالدفاع عن ملاك الإيجار القديم، على ضرورة اخلاء الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم فورًا، حيث أنّ التاجر يحقق مكاسب على سعر هذه الأيام وليس بأسعار زمان.