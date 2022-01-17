هاني شاكر يعلن قبول «موزة وعنبة وطيخة» في النقابة: أصواتهم جيدة

كشف المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن قبول «موزة وعنبة وطيخة» كأعضاء في نقابة الموسيقيين، إذ ذكر أن لجنة الاستماع في النقابة استمعت إلى أصوات العديد من المطربين الشعبيين الذين تقدموا بعمل اختبارات، موضحًا أنه تم اختبارهم والعديد منهم نجحوا كونهم يملكون أصواتا جيدة، ومن ثم تم قبول الثلاثة السابقين، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة

وأضاف «شاكر»، أن الإقدام على تقنين أوضاع بعض المطربين أصحاب الأصوات الجيدة يؤكد أنه ضد فكرة المنع، كما أن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى، فالنقابة أجمعت على قبول منح التصاريح سواء نصف سنوية أو سنوية لبعض المطربين مع تعديل أسمائهم الفنية.

النقابة لا تسعى لمنع الفن

وتابع: «من ضمن هؤلاء المطربين أحمد عناب الذي اشتهر بـ«عنبة» والثاني المؤدي أحمد سلطان الذي اشتهر بـ«أحمد موزة» والأخير حمو طيخة الذي تم تغيير اسمه أيضا»، معربًا عن تمنياته أن يواصل الإعلام دعمه لما يفرضه من قرارات التي هدفها الارتقاء بالذوق العام، فالنقابة لا تسعى لمنع الفن ولكنها تعمل على تنظيم العمل الفني حتى يليق بمصر.

«هما مش راقصات عشان أطلب منهم ميخلعوش ملابسهم على المسرح»

وعن اشتراطه على هؤلاء مطربي المهرجانات الذين تم قبولهم بعدم خلع ملابسهم على المسرح، قال نقيب المهن الموسيقية: «لم أطلب منهم ذلك، هما مش راقصات عشان أطلب منهم أنهم ميقلعوش هدومهم، هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة والطبيعي أن يظهروا بشكل لائق على المسرح، وأتمنى لهم التوفيق بعد تقنين أوضاعهم مع الالتزام بما تضمنته الإقرارات التي قاموا بالتوقيع عليها والتي تنص عدم وجود أية ألفاظ مسيئة في الأغاني التي يقدمون عليها».