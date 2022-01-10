هاني شاكر يكلف مجلس «الموسيقيين» بمتابعة الحالة الصحية لـ«عبد الله حلمي»

كلف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم، مجلس إدارة النقابة؛ بمتابعة الحالة الصحية لـ «عبد الله حلمي»، عازف الكولة والناي، الذي استأصل حنجرته خلال الساعات الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

إصابة عبد الله حلمي بسرطان الحنجرة

وقالت مصادر لـ «الوطن»، إن الفنان هاني شاكر أجرى اتصالات خلال الساعات الماضية؛ للاطمئنان على صحة عبد الله حلمي، وطلب من أعضاء مجلس النقابة بمتابعة الحالة.

وقال عصام حلمي، نجل العازف الكبير، في وقت سابق، لـ«الوطن»: «دعواتكم لوالدي، أجرى استئصالا لحنجرته، بسبب تعبه الشديد، جراء إصابته بسرطان الحنجرة، الورم تسبب في صعوبات بالغة له في التنفس».

وتابع: «والدي في أمس الحاجة للدعاء؛ لصعوبة عودته للعزف مرة أخرى».

ومن جانبه، قال الموزع والملحن أحمد طارق يحيى، في منشور له أمس، عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «اتربينا على أغنيات محمد منير، وكتير مننا راح حفلاته، وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين، عبد الله حلمي، من أطيب وأشطر عازفي الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا، وفيه أغنيات كلنا بنحبها، وعمرنا ما شفناها، وصوت آلته كان دايمًا معايا في الهدوء والشجن، وفي الفرح والخروج من أي مود كئيب».

مطالبات بالدعاء لـ«عبد الله حلمي»

وتابع: «اللي طالبه منكم أنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل أما تفتكروا، وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي، ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية».

يذكر أن عبدالله حلمي، ضو رئيسي فى الفرق الغنائية لكبار مطربي مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب.