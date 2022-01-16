مطربة شابة: «صوتي شبه أم كلثوم.. ونفسي هاني شاكر يكتشفني»

قالت المطربة الشابة آمنة رمضان، اليوم، إن عمرها 22 عاما، وهي من محافظة الفيوم، وتغني منذ أن كانت في المرحلة الثانوية، وتدرس حاليا تمريض في الفرقة الثالثة، وتغني مع فريق الإنشاد بقصر ثقافة الفيوم، مبينة أن والديها خافا أن تسلك طريق الغناء، ومع الوقت شجعاها على ذلك.

فيديوهات آمنة تحصد مشاهدات كثيرة

وأضافت «رمضان» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها رفعت فيديو تغني فيه على السوشيال ميديا، وخلال ساعات قليلة، حصل على نصف مليون مشاهدة، ثم رفعت فيديو آخر حصلت على مليوني مشاهدة، وبعدها رفعت فيديو ثالث حقق 6 ملايين مشاهدة.

رأي الملحن حلمي بكر في آمنة

وتابعت المطربة الشابة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة: «الملحن حلمي بكري قالي يجي منك وصوتك حلو بس بتسمعي غلط ومفروض تتعلمي تسمعي إزاي، وأنا ناوية أدرس مش هاخد الغناء مجرد هواية، وبحب أغني للست أم كلثوم، والكل بيقولي صوتك شبه الست».

وعن أمنيتها، قالت: «نفسي هاني شاكر يسندني ويكتشفني ويسمع صوتي».