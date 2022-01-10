هاني شاكر لـ«الوطن»: نتابع حالة عبدالله حلمي منذ اللحظة الأولى

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه يتابع حالة العازف عبدالله حلمي منذ اللحظة الأولى التي علم فيها بمرضه، وأنه على تواصل دائم مع النقابة، من أجل متابعة الحالة الصحية.

هاني شاكر: ملف عبدالله حلمي فى يد النقابة من بداية مرضه

أوضح شاكر في تصريحات لـ«الوطن»: «نحن من اللحظة الأولى لمرض عبدالله حلمي في متابعة له، ومجلس النقابة بقيادة الموسيقار حمادة أبو اليزيد، يتابع الحالة الصحية الخاصة به».

وأضاف: «لا نملك حاليا غير الدعاء له بالشفاء، عبدالله حلمي رمز من رموز الفن المصري والعربي».

هاني شاكر: عبدلله حلمي رمز فني كبير

كان الملحن أحمد طارق يحيى، أعلن أمس، الصعوبات النفسية والمعنوية التي يعاني منها العازف الكبير، إذ نشر منشورا عبر صفحته بـ«فيسبوك» قال فيه: «اتربينا على أغنيات محمد منير، وكتير مننا راح حفلاته، وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين، عبد الله حلمي، من أطيب وأشطر عازفي الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا، وفيه أغنيات كلنا بنحبها، وعمرنا ما شفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كان دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج، من أي مود كئيب».

وناشد يحيى محبيه، قائلًا: «اللي طالبه منكم إنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل أما تفتكروا، وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية».

كما أن نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، اتصلت بنجل العازف الكبير، من أجل الاطمئنان عليه، ومتابعة الحالة.