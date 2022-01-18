أحمد كريمة: الشماتة في وفاة بعض الرموز تراجع بالوازع الديني.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ظهور البعض شامتا في وفاة بعض الرموز يعني تراجع في الوازع الديني، وهي ظاهرة غريبة كل الغرابة عن تقاليدنا الشرقية بصفة عامة، فكان من قيم الأخلاق منذ أيام الجاهلية عدم الشماتة حتى في الأعداء، وعندما جاء الإسلام أبقى على هذا الخلق.

الأصل في أي ديانة منزلة هو الأخلاق

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أن ما ينتشر الآن في المجتمع إقامة للشعائر الدينية بصورة شكلية، لافتا أن الأصل في أي ديانة منزلة هو الأخلاق، مستشهدا بحديث: «الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم».

هناك انحدار أخلاقي متواجد في المجتمع

وأشار إلى أن من مكارم الأخلاق عدم معايرة الناس ولا الشماتة بهم، مشيرا إلى أن الله لطيف ستار ويقبض أرواح الجميع بغض النظر عن أعمالهم، وهو الوحيد القادر على محاسبتهم على أعمالهم في الدنيا.

وأوضح أن الله لم يعطِ الوصاية على خلقة بشأن اختيار من يدخل الجنة أو من سيحاسب في النار، متابعًا أن هناك انحدار أخلاقي متواجد في المجتمع.