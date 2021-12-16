أحمد كريمة: معنى «الموت لذيذ» يختلف من شخص لآخر

قال الشيخ خالد الجندي عضو مجلس الشؤون الإسلامية، إن المقصود بكلمة «الموت لذيذ»، أن بعض الناس يجهلون المعاني القرآنية، حيث وجهوا انتقادات لاذعة، وذهبوا في الكلمة كل مذهب منهم، ومن وصفها بأنها كلمة تعود إلى المصطلحات العامية ركيكة.

ولفت الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، إلى أن البعض من الناس سخروا من الكلمة الواصفة للموت بأنه لذيذ، بفرضهم أنها تقال في مخبز إذ تلقى بعض الأسئلة من ضمنها: «هو أنت جربت الموت قبل كدا».

وذكر أن مصطلح اللذة، جاء في الكثير من المواضع، ومن ضمنها أيات القران الكريم: «وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ» «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ»، مؤكدا أن كلمة عسله في قولنا تعني «الموت لذيذ زي العسل»، حيث ورد في بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى عمل مقبول قبل الموت نسأل الله أن يوفقنا لذلك.

وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم، كان يقول «حبذا بالموت إن جاء الأجل الموت لذيذ كالعسل»، وهو وصف للموت، يعود إلى الشخص نفسه، وحسب حالة كل مخلوق، وكل إنسان يواجه الموت بعمله.

وأضاف «كريمة»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن بالموت تنقطع الأعمال وليست هناك قاعدة، وإنما الاختلاف يكون باختلاف الأعمال فينا يخص مراحله وسكراته، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت، «هو قدر ثلاثمائة ضربة بالسيف»، وهذا يعود إلى عمل الإنسان في الدنيا.

كان الشيخ خالد الجندي، وصف الموت بأنه لذيذ، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» موضحًا الفرق بين الروح والجسد في مراحله بقوله «أنا بقول لأي واحد ناوي يموت متخفش لأن اللي بيتقفل عليه ده الجوانتي إنما أنت روحك في السما خلاص والدفن يعاد تكريم رفات لأن الجسد ليس له لزمة خلاص وأجزنا تبرع الأموات للأحياء لأن أصلا هيأكل التراب والفطريات الأموات وهيتعفنوا».