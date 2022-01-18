استمرار الإدانات الدولية لهجوم مليشيا الحوثي الإرهابي على أبو ظبي

صور غير اعتيادية وصادمة شاهدها العالم، أمس الإثنين، عقب استهداف ميليشيات الحوثي منشآت مدنية بدولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص من جنسيات مختلفة وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في أبو ظبي.

ونددت دول غربية وعربية وكيانات دولية بالاستهداف الإرهابي للعاصمة الإماراتية، وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات.

تعهد أمريكي بمحاسبة الحوثيين

وعقب ساعات قليلة من الهجوم، تعهدت الولايات المتحدة، بمحاسبة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم منشآت مدنية في الإمارات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

أمريكا تدين الهجوم

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان: «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء».

الحوثيون يتبنون الهجوم

وأضاف في بيان له: «الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم».

وأكد «سوليفان»، خلال كلمته أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على ترسيخه، وتابع : «نحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم».

إدانات دولية للهجوم

ومن جهتها أدانت المملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا الهجوم الذي وصفته بالإرهابي على الإمارات، وقالت السعودية إن الهجوم الذي أشارت إليه بالإرهابي والجبان لاستهداف مطار أبو ظبي الدولي لن ينال من أمن المنطقة، كما أكدت وقوفها مع دولة الإمارات في وجه كل من يهدد أمنها واستقرارها، وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد وقوف المملكة المغربية مع دولة الإمارات.