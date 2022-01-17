3 قتلى و6 مصابين بهجوم الحوثيين على الإمارات

أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجارات الثلاثة والحريق الذين وقعوا في منطقة مصفح الصناعية وموقع لمطار أبوظبي، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

واندلع صباح اليوم خريق أدى إلى وقوع انفجار في 3 صهاريج محروقات بترولية بمنطقة مصفح ذات الأهمية الاقتصادية، وحريق آخر بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي.

«التحالف العربي» يحمل الحوثيين المسؤولية والجماعة تتبنى الهجوم

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية رصد تصعيد عدائي من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، حيث رصد تحرك طائرات مسيرة من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلنت جماعة الحوثيين تبنيها الهجوم.

وأكدت التحقيقات الأولية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنه تم رصد أجسام طائرة مسيرة صغيرة، والتي قد تكون وراء الانفجار والحريق، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقيقات.

وأعلنت السلطات الإماراتية لاحقا السيطرة على الحريقين بشكل كامل الذين وقعا في منطقة المصفح ومطار أبوظبي الدول، وكأنت الشرطة أكدت أن الأخير حريق بسيط.