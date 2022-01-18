موسيماني مهدد بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه بسبب كهربا

انتشر فيديو أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» للمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، يظهر اعتراضه على سؤال لصحفي، يتعلق بلاعب الأهلي المعار للدوري التركي محمود عبد المنعم كهربا، إذ حاول إغلاق الهاتف وإنهاء اللقاء، وهو ما اعتبره البعض بمثابة تعدي على الصحفي أثناء تأدية عمله.

اتهام موسيماني بالتعدي على الصحفيين

ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي يظهر فيها موسيماني حادا برده على الصحفيين، إذ سبقه موقف آخر في مؤتمر صحفي وبسبب كهربا أيضا، إذ رد بطريقة يسب فيها التهكم على سؤال حول عدم إشراك اللاعب في المباريات.

الحبس والغرامة

وبخصوص الواقعة الأخيرة التي ظهر فيها موسيماني وهو يحاول الإمساك بهاتف أحد الصحفيين، الذي سأله عن أسيست كهربا في ناديه التركي المعار إليها، فإنه في حال ثبوت الواقعة وتقديم ببلاغ ضد موسيماني، من المحتمل أن يواجه المدير الفني للنادي الأهلي عقوبة الحبس والغرامة، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتنص المادة رقم 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله».

انتقادات رياضية.. ومجدي عبد الغني يعلق

وأثار ذلك الموقف صدى واسع، إذ انتقد عدد من مقدمي البرامج والنقاد الرياضيين تعامل موسيماني مع الصحفيين في تلك المواقف ومنهم مجدي عبد الغني، مقدم برنامج «البلدوزر» على قناة الشمس، الذي يرى أن موسيماني حادا بشدة في ردوده على الصحفيين ولا يمتلك الثبات الانفعالي تجاه العاملين في مجال وسائل الإعلام أثناء تأديتهم لعملهم.