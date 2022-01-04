حسم مصير رحيل موسيماني عن الأهلي

رحيل موسيماني عن الأهلي، معلومة كشف عنها سمير كمونة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الذي أكد أن المدرب الجنوب إفريقي سيرحل عن الأهلي خلال أيام، خاصة مع عدم حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مسألة تجديد عقده حتى الآن، مؤكدا أن فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول بالزمالك، يقترب من تدريب المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال «كمونة» إنه تم الاتفاق -في أحد الفنادق خلال الفترة الماضية- على تولي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، تدريب النادي الأهلي، مؤكدا أن هناك رغبة في رحيل موسيماني.

ونفت مصادر مطلعة داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» رحيل موسيماني، مؤكدة أن المدير الفني الجنوب إفريقي، مستمر مع الفريق خلال الموسم الجاري ولا نية للاستغناء عنه.

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