المريخ السوداني يعلن تقديم بشكوى لـ«كاف» بسبب موسيماني

كشف عادل أبوجريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني، عن أن ملعب الفريق غير جاهز في الفترة الحالية لاستقبال المباريات، وسيستمر هذا الوضع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أبو جريشة»، في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «لن نلعب مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على ملعبنا، وقد نواجه الأهلي في إثيوبيا».

وتابع: «ملعب السلام كان من الملاعب المقترحة لخوض مباريات دور المجموعات، ولكن وقوعنا مع الأهلي جعلنا نستبعده».

ولفت نائب رئيس نادي المريخ السوداني، إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، بعد قرعة دوري الأبطال بشكل مباشر.

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