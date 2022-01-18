تعرف على أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

تواصل اللجان المختصة بمحافظة القاهرة، أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء والبت فيها بالقبول أو الرفض، حيث أعلن حي المطرية إبلاغ بعض المواطنين برفض ملفات التصالح الخاصة بهم بسبب التعدي على خط التنظيم والتعدي على أملاك الدولة.

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتم إبلاغ المواطنين أولًا بأول بنتائج فحص ملفات التصالح سواء بالقبول أوالرفض وفق ما تعلنه اللجنة المختصة حسب قانون التصالح، مؤكدًا أن أغلب حالات التصالح التي رفضت بسبب تعديات على أملاك الدولة وخط التنظيم.

حالات حظر التصالح

ومن حالات حظر التصالح في مخالفات البناء، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

ومن حالات حظر التصالح، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 أبريل 2017.

اشتراطات التصالح

ومن ضمن اشتراطات التصالح في مخالفات البناء التأكد من حالة المبنى الإنشائية، بحيث يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطر على الأرواح أو الممتلكات، مع توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، بالإضافة إلى إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح بشأن المخالفات محل الطلب.

كما يحق للجنة المختصة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لطالب التصالح أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج رقم 6.