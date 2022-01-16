9 خدمات تقدمها شركة مياه الشرب في القاهرة.. منها «التصالح على الوصلات»

تقدّم شركة مياه الشرب في القاهرة، العديد من الخدمات للمواطنين المقيمين في نطاقها، ومنها توصيل المياه للمنازل، وتوصيل مياه للمحلات، وتركيب عدادات للوحدات السكنية، والتصالح على الوصلات الخلسة وغيرها.

وفي السطور التالية، نقدّم عددا من الخدمات التي تقدمها الشركة، وهي كما يلي:

توصيل المياه للمنازل

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد ملكية العقار + صورة الرقم القومي.

- خطاب من الحي التابع لة العقار + صورة من رخصة المباني.

ويكون التقديم بصورة من نموذج 622 ويصرف مجانا، ويتم التعاقد أولا على عداد إنشائي، بينما يتم التعاقد على العداد النهائي بعد إحضار خطاب المطابقة من الحي.

توصيل مياه للمحلات من الخط الرئيسي

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- إيصال مرافق «كهرباء – غاز – تليفون» للمحل.

- صورة الرقم القومي.

- خطاب من الحي.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

تركيب عدادات الشقق بنظام البطارية

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- إيصال مرافق «كهرباء – غاز – تليفون».

- صورة إثبات شخصية.

- صورة من الرقم القومي.

- صورة من إيصال المياه للعقار.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

تركيب عدادات الشقق بنظام البطارية

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- مستند التخصيص أو محضر الاستلام للوحدة.

- إيصال مرافق «كهرباء – غاز – تليفون».

- صورة من الرقم القومي.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

التصالح على الوصلات الخلسة

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الملكية.

- صورة الرقم القومي.

- صورة الرخصة إن أمكن.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

إجراءات تركيب عدادات المحلات بنظام البطارية

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.

- إيصال مرافق «كهرباء – غاز – تليفون» للمحل.

- صورة الرقم القومي.

- موافقة كتابية من اتحاد الملاك أو صاحب العقار.

- صورة من إيصال استهلاك المياه للمنزل.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

حبس المياه وإعادة الفتح

الأوراق المطلوبة:

- طلب لحبس المياه مع إيصال استهلاك مياه / لمدة لا تزيد عن عام، ويراعى التجديد حال استمرار حبس المياه.

- تقدم طلب لفتح المياه شرط وجود الوصلة القديمة على الطبيعة، ولم يطرأ أي تغيير أو تعديل في مكونات العقار الأصلية.

تحويل الاشتراك

الأوراق المطلوبة:

- صورة من عقد الملكية المسجل أو حكم محكمة أو صحة توقيع أو عقد ابتدائي مع حضور صاحب الاشتراك أو توكيل منه لتحويل الاشتراك باسم المشترك الجديد.

التحويل للجهات الحكومية: يتم تقديم طلب معتمد من الجهة الحكومية وإثبات ملكيتها للعين ورقم الاشتراك المراد تحويله.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.

حنفية حريق

- تقديم الطلب بخطاب من إدارة الحماية المدنية يفيد بنوع الحنفية المطلوب تنفيذها.

- رقم اشتراك مياه الشرب للمكان المراد تركيب حنفية له.

- صورة الرقم القومي.

- صورة من نموذج 622 ويصرف مجانا.