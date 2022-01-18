القوى العاملة: أكبر صروح الكويت الطبية تستعد لاستقدام 10 ممرضات مصريات

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالكويت، نجح في إقناع إدارة مستشفى السيف، أكبر الصروح الطبية في الكويت، لإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات، في إطار الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج ومتابعة حقوقهم ومستحقاتهم وحل مشاكلاتهم.

استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنّ إدارة المستشفى اتخذت قرارا سابقا بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.

استقدام 10 ممرضات كتجربة

وأشار الملحق العمالي إلى أنّه أجرى العديد من الزيارات والتقى إدارة المستشفى وجرى إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام 10 ممرضات كتجربة، وحال نجاحها سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأنّ المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين.

وأكد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية في الدول الموجودة فيها، إضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة لراغبي السفر من أجل العمل في الخارج، وتؤدي دورها في المرحلة التي تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن، فضلا عن مراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل «سجل أبيض» مع العمالة المصرية في السابق.