القوى العاملة تعلن تفاصيل إعادة تعاقدات الكويت مع الممرضات المصريات

تتويجا لجهودها الكبيرة في توفير فرص العمل للعمالة المصرية بالخارج، نجحت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، في الاتفاق مع وزارة الصحة الكويتية على إعادة التعاقدات مع الممرضات المصريات في أكبر الصروح الطبية بدولة الكويت الشقيقة.

التعاقدات مع الممرضات المصريات برواتب تبدأ من 20 ألف جنيه مصري

وستعلن وزارة القوى العاملة بقيادة محمد سعفان، بعد قليل، تفاصيل التعاقدات بين وزارة الصحة الكويتية والممرضات المصريات، من خلال وزارة القوى العاملة، وفقا لما صرح به هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، اليوم، في بيان خطة عمل الوزارة.

حوافز وتأمين صحي واجتماعي أبرز مزايا التعاقدات

وزف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، بشرى سارة لعشرات الممرضات المصريات، مشيرًا إلى أن التعاقدات التي سيعلن عنها محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعد قليل، ستكون في أكبر الصروح والمؤسسات الطبية والعلاجية بدولة الكويت برواتب وحوافز مجزية، فضلا عن المزايا الأخرى مثل التأمين على الحياة، وكافة الضمانات المالية والاجتماعية التي ستعلن عنها الوزارة في بيان صحفي بعد قليل.

جدير بالذكر، أنّ وزارة القوى العاملة حددت يوم 31 يناير الجاري آخر موعد لقبول طلبات المتقدمين لـ37 فرصة عمل في المهن الطبية المتنوعة بدولة ليبيا الشقيقة، برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري.

وحثت وزارة القوى العاملة، الراغبين في السفر إلى دولة ليبيا للعمل في تلك المهن بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة:

https://mom.manpower.gov.eg/ extemp/extjob ، ثم الدخول على أيقونة اختيار فرص العمل ، حيث توفر وزارة العمل والتأهيل الليبية 37 وظيفة في مجال المهن الطبية.

ويعتبر الإعلان هو ثان إعلان لوزارة العمل والتأهيل الليبية لاستقدام عمالة مصرية في مجال الطب والمهن الطبية المتنوعة، في اطار خطة الدولتين المصرية والليبية لإعادة إعمار جمهورية ليبيا الجديدة .