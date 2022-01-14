القوى العاملة في أسبوع.. تعيين 4762 شابا منهم 82 «قادرون باختلاف»

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 7 إلى 13 يناير الجاري- منها الرد علي 83 ألفاً و 795 شكوى على بوابة الشكاوى الحكومية خلال عام 2021 ، وتحصيل 25.2 مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية والأردن، واسترداد 21 مليون ليرة لبنانية كفالة مصرية لـ 21 عاملا ، وانتهاء قبول طلبات المتقدمين بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وقبول طلبات راغبي التدريب مجانا علي 8 مهن بـ 5 محافظات، وتوفير 385 فرصة عمل للشباب بمحافظتى البحر الأحمر وبنى سويف،وتعيين 4762 شاباً منهم 82 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث إستعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، موقف تلقي ورصد واستجابة المديريات التابعة للوزارة علي مستوى 27 محافظة، لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال العام 2021، وذلك من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

وقال الوزير: إنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 92 ألفاً و220 شكوى ، تم الرد علي 83 ألفاً و 795 شكوى منها مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة ، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة وطلبات العمال، كما تم تحويل 8425 شكوى أخرى إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها .

انتهاء قبول طلبات المتقدمين علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي :

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال وزير القوي العاملة : إن هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وبدأت مديريات القوي العاملة في 5 محافظات ، قبول طلبات راغبي التدريب مجانا علي 8 مهن ، وذلك بمقر مديريات سوهاج ، وبنى سويف ، وقنا ، ومطروح ، والأقصر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وأعلن ذلك وزير القوي العاملة ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف ، والتطريز والمشغولات اليدوية ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية، والطاقة الشمسية .

وأكد الوزير ، أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات في المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محلياً واقليمياً على المهن المشار إليها ، للمنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي .

وتتابع وزارة القوي العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال علي مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وكان وزير القوى العاملة ، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني .

وتمكنت المديرية، من فض إضراب 404 عاملا بالشركة ، وذلك بعد أن انتقال لجنة برئاسة مدير المديرية ، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها ، بناء على طلب قدمته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة.

كما أجرى قيادات المديرية ، جولة تفقدية بإحدى شركات الأدوية، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من جائحة فيروس كورونا المتحور "أوميكرون" ، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ وأهمية التدريب المهني في تشغيل الشباب وايجاد فرص عمل لائقة لهم .

وقال مدير المديرية: إنه تم تطبيق إجراءات خطة الإخلاء للعاملين بشركة انترناشونال دراج اجينسي للأدوية (I.D.I) شرق بورسعيد خلال المدة المحددة من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية والتي ظهر منها تدريب العاملين عليها من قبل جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة علي أكمل وجه.

ونقل السنجابي خلال الجولة ، رسالة وزير القوى العاملة لرجال الأعمال والصناعة ، تؤكد أهمية توفير الدعم اللازم للعمال وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي لهم للحفاظ على المنشآت والمترددين عليها من أجل زيادة الإنتاج وخلق فرصة عمل جديدة لأبنائنا الشباب، وضرورة توفير كافة الموارد اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 96 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة ، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 4000 جنيه ، للمؤهلات المتوسطة ، خبرة وبدون.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وفى نفس الإطار ، وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف وفرت 289 فرصة عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، برواتب تتراوح بين 2400 إلى 10 آلاف جنيه ، للمؤهلات العليا والمتوسطة ، خبرة وبدون ، من سن 18 سنة وحتى 45 سنة .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير المديرية : أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه -من اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب- إلى مقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بنى سويف .

وشاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج في المؤتمر الذي نظمته المحافظة تحت عنوان :"الطريق نحو المهنية السياحية" بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة والغرفة التجارية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمحافظة .

في مستهل كلمته أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات أكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء المحافظة ، وترسيخ موقعها على الخريطة السياحية ، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية ، وللقوى العاملة علي الإهتمام بتدريب شباب وفتيات سوهاج في دورات الفندقة الشاملة وتخريج كوادر جيدة للعمل في القطاع السياحي.

وأشار المحافظ إلى تركيز الدولة المصرية على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية ، وقطاعات الصناعة ، والزراعة ، ومختلف القطاعات الأخرى ، مؤكداً أهمية البنية الأساسية المتكاملة في تحقيق السياحة مردود اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص ، بما يحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة .

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية إلي الخدمات التي تقدمها القوي العاملة لهذا القطاع بدءً من التدريب الفندقى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، حيث تم تخريج ثلاث دورات تدريبية تضم 60 متدرباً ومتدربة من سوهاج .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4762 شاب منهم 82 " قادرون باختلاف " في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة دمياط ، والبحيرة ، وسوهاج، وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، بلغت 2 مليون و417 ألفاً و656 جنيه ، والتفتيش على 1796 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5203 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5203 عاملا.

كما شمل الحصاد نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 64 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 182 ألفاً و 601 دولار،أى ما يعادل 2 مليون 680 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال وزير القوى العاملة: إن مكتب التمثيل العمالي فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لوالد ووالدة المتوفي، بإجمالى 4182 دولاراً أى ما يعادل 65 ألفاً و 485 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن "محمود.ش.م.ش" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، استرداد 21 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 12 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير ، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2021، حيث تم اعتماد 18 عقد عمل، وتسوية 29 شكاوي وديا، وحفظ شكوتين، و16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 47 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و 361 ألفاً و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفاً و 867 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، الوزير تلقي تقرير آخر من الملحق العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة ، حيث تم تأكيد مكتب التمثيل العمالي خلال الاجتماع الرسمي على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم ، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافي والأنشطة.

وقال وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلي 7000 ريال ، ومزايا أخرى.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات ، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و 5 مشرفين مبيعات ( تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الانترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية .

وتمكن المكتب من تحصيل الحصول على مستحقات عامل مصري، بلغت 23 ألفاً و216 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 97 ألفاً و 275 جنيها مصريا تقريبا، وذلك بناء على تكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل"عصر.ع.ر" ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المكتب أشار إلي أن "لجنة سكن العمالة" بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح الجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقر العمل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.