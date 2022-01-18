الداخلية: ضبط عصابة المساكن ولصوص الهواتف ومتهمين بسرقة سيدة في مسكنها

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من أدمن إحدى الصفحات على فيس بوك، بأنّ أحد الأشخاص طلب نشر مقطع فيديو على ذات الصفحة، متضمنا تضرر إحدى السيدات من شخصان يستقلان دراجة نارية، وخطفهما هاتفها المحمول حال سيرها بإحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليها، وتبيّن أنّها «طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول»، وباستدعائها قررت بأنّها حال سيرها بمحل الواقعة فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية «لم تتمكن من التقاط أرقامها»، خطفا هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين بخطف هاتف طالبة في السلام

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبيها، وتبيّن أنّهما شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفر إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بالتصرف في الهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، ومقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

بتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما «سيئ النية» المشار إليه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كشف ملابسات التعدي على سيدة بمسكنها ومحاولة سرقتها

كما كثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنّها حال وجودها في الشقة محل سكنها، طرق بعض الأشخاص باب الشقة، وباستبيان الأمر فوجئت بسيدتين ترتديان النقاب، تعديا عليها بالضرب وكتم أنفاسها في محاوله لتوثيقها باستخدام «أفيز بلاستيكي» كان بحوزتهما، إلا أنّها استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبط إحداهما.

وبالانتقال والفحص تبيّن ضبط سيدة مقيمة بدائرة القسم على يد الأهالي، وبمناقشتها بما جاء في أقوال المبلغة أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائقين مقيمان بذات العنوان.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «مطواة»، و5 أفيز بلاستيكي المستخدمين في ارتكاب الواقع، وبمواجهتهما بأقوال المتهمة الأولى أيداها، وأقر الثاني بأنّه نظرا لعلمه بأنّ زوج المجني عليها يتاجر في الهواتف المحمولة ويحتفظ بمبالغ مالية في مسكنه، دبر لسرقة المجني عليها بالإكراه، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، واستغل وجود المجني عليها بمفردها، واتجه لمحل الواقعة عقب ارتدائه والمتهمة الأولى «نقاب»، وبحوزتهما المضبوطات، وصعدا للشقة محل البلاغ وطرقا على الباب، ولدى فتحها دفعاها وكتما أنفاسها بالأيدي في محاولة لتوثيقها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، إلا أنّها استغاثت فتمكن هو والمتهم الآخر من الهرب.

وبمواجهة الأخير بما جاء في أقوال المتهمين الأولى والثاني، أيدها وأقر باقتصار دوره على التأمين والانتظار أسفل منزل المجني عليها تحسبا لعودة زوجها من الخارج، وباستدعاء المجني عليها اتهمتهم بالشروع في سرقتها بالإكراه.

ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من أحد الأشخاص

وتلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بالجيزة، بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما، والاستيلاء منه على مليوني جنيه بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا، واحتفائهم عقب تحصلهم على المبلغ المالي المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ وراء ارتكابها صاحب محل منتجات ورقية، مقيم بمحافظة القليوبية، وآخر مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل حال استقلالهما سيارة ملك الأول، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنّه نظرا لسابقة تعرفهما على المجني عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي وعلمهما بثرائه، خططا للنصب عليه والاستيلاء على أمواله، وفي سبيل ذلك أوهماه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا، وتحصلا منه على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار.

وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وشراء السيارة والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وشقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان، واتهمهما بالنصب عليه.

ضبط متهمين بسرقة حقيبة مواطن

وكثفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بأنّه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بدراجة نارية دون لوحات معدنية يستقلها شخصين، خطف أحدهما حقيبة يده وداخلها مبلغ مالي، وبعض المتعلقات الشخصية ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القاهرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب الخطف، بالاشتراك مع المتهم الآخر باستخدام دراجة نارية ملك الأخير، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وباقي المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ الأخير ترك محل سكنه واختبأ في محافظة الدقهلية، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، المستخدمة في ارتكاب الواقعة «ملكه»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقات أُخرى.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، أنّ 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأنّهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم في المسروقات المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم «سيئ النية»، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (13 شاشة – لاب توب – جهاز كمبيوتر – عتلة حديدية)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأنّ المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.