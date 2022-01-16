كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة بدمنهور.. صاحبها توفى صعقا بالكهرباء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة لشخص مجهول بطريق فرعى بدائرة المركز ، مصاب بكدمات وسحجات وعثر بطيات ملابسه على (مبلغ مالى - سلاح أبيض "كتر").

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة .. أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفـى وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وأنه حال قيام المتوفـى بسرقة كابل كهربائى خاص بأحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز دمنهور) صعقه التيار الكهربائى وسقط أرضاً وتوفـى فقام المذكورين بنقل جثته بسيارة نقل قيادة أحدهم ، وإلقائها بمكان العثور ، وقام أحدهم بإبلاغ شرطة النجدة من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفـى ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزة الأول الهاتف الخاص بالمجنى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا بما توصلت إليه التحريات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.