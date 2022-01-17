«الداخلية» توجه ضربة موجعة لـ17 تاجر مخدرات.. بينهم عصابة «الأشقاء الثلاثة»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار وحائزي المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام «عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة» بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبط المتهم وبحوزته «24 كيلوجراما من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط عاطلين بالقاهرة لحيازتهما موادًا مخدرة

كما تمكنت قوة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المقطم، من ضبط «شخصين لهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما «كمية من مخدري الهيروين والأيس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – أداة تستخدم لتعاطى المواد المخدرة ».

ضبط 2,50 كيلو جرام من مخدر الحشيش بأسيوط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، من قيام «3 عناصر إجرامية (أشقاء) - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح»، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم «2,50 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 20 جراما من مخدر الشابو - طبنجة - 2 فرد محلى - 9 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي».

ضبط 11 تاجر مخدرات في 5 محافظات

وأسفرت حملة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها، عن ضبط 11 تاجرًا للمواد المخدرة في 6 محافظات، بالإضافة إلى منطقة السحر والجمال التي تعد أخطر بؤرة لتجارة الكيف، وعثر بحوزتهم على كميات من «البودر، الحشيش، 200 قرص مخدر، الهيروين، البانجو، 2,200 كيلو جرام من الفودو».