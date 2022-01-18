التنسيقية تكرم اسم «أحمد زيدان» بعد مشاركتها القوية بمنتدى شباب العالم

كرّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اسم النائب الراحل أحمد زيدان، على هامش احتفالها بمشاركة أعضائها القوية في منتدى شباب العالم، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التنسيقية تكرّم اسم النائب الراحل أحمد زيدان

وقدّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درعها إلى «مصطفى زيدان» شقيق النائب الراحل، تعبيرا عن امتنانها لكل ما قدمه الراحل من جهود أضافت إلى التنسيقية كثيرا.

وأكد عدد من قيادات التنسيقية، أنّ النائب أحمد زيدان ترك خلفه سيرة شخصية ومهنية طيبة، مؤكدين أنّه سيظل في قلوبهم ولن ينسوه أبدًا.

منتدى شباب العالم

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها التنسيقية بأحد المناطق الجبلية في مدينة شرم الشيخ، بعد مشاركتها القوية بمنتدى شباب العالم، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلين لـ169 دولة حول العالم.

ولفت أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنظار حضور أيام المنتدى، كما شهد جناح التنسيقية في المنتدى الذي زاره عدد من ضيوف المؤتمر، وأعربوا عن إعجابهم بفكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى تطورها في معدلات زمنية قصيرة، ما يشير إلى إصرار أعضائها على إنجاح التجربة ومعالجة الأخطاء التي وقعت فيها تجارب مماثلة سابقة.