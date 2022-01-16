وفد التنسيقية يلتقي السفير الألماني بالقاهرة لبحث تمكين الشباب

التقى اليوم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الألماني فرانك هارتمان وحرمه وأعضاء من طاقم السفارة في مقر السفارة بالقاهرة.

وناقش الاجتماع الكثير من القضايا في حوار مفتوح بين السفير وممثلي التنسيقية.

تمكين الشباب ومخرجات منتدى شباب العالم

ودار الحوار حول تمكين الشباب ومخرجات منتدى شباب العالم، والعلاقات المصرية الألمانية وكيفية تعزيزها ودعمها، وكذا دولاب العمل داخل التنسيقية وداخل البرلمان، وقضايا أخرى متعلقة بالشباب الألماني وخريطة السياسة الألمانية الحالية، وأيضاً عدد آخر من القضايا المتعلق بكون هذا العام مخصص للمجتمع المدني وباستضافة مصر لقمة المناخ هذا العام والأهمية الكبيرة التي توليها ألمانيا لملف التغيرات المناخية.

البرلمانيون الألمان

واتفق الجميع على أهمية التعاون ومحورية قنوات الاتصال بين الجانبين، وأشار السفير إلى أهمية أن يلتقي البرلمانيون الألمان نظرائهم من التنسيقية بعد اجتياز الجائحة، وسلَّم درع التنسيقية المهندس مصعب أمين للسفير، معربين عن تقديرنا الكبير للعلاقات الألمانية المصرية وأهمية استمرارها ودعمها في مختلف مناحي التعاون.

حضر اللقاء بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامي للتنسيقية، والنائبة أميرة صابر، والنائب طارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.