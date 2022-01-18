الأسعار الرسمية وتجهيزات «شيفروليه كابتيفا 2022» في السوق المصرية

مع بداية العام الجديد 2022، تم الإعلان عن توقيع عدة زيادات سعرية على عدد من الطُرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022، كما تم الإعلان عن رفع الزيادة السعرية الموقعة تحت مسمى «الأوفر برايس»، لبعض السيارات ومن بين القائمة سيارة «شيفروليه كابتيفا موديل 2022»، بعد أن وصلت الزيادة السعرية على السيارة إلى 9 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية في السوق المحلية.

قائمة أسعار شيفرولية كابتيفا موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 349,990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 374,990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 394,990 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 414,990 جنيه.

مواصفات شفروليه كابتيفا موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 10.2 ثانية، وتستهلك من الوقود متوسط 7.5 لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد شيفرولية كابتيفا موديل 2022

-الطول الكلي 4655 ملم.

-العرض الكلي 1835 ملم.

-الارتفاع الكلي 1835 ملم.

-طول قاعدة العجلات 2750 ملم.

-ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم.

-مساحة الصندوق الخلفي حوالي 1051 لتر.

تجهيزات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 وأهم وسائل الأمان

السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LED للمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وخاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش، ونظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث ، وشاشة عدادات 7 بوصة، ، وشاشة وسائط 8 بوصة»