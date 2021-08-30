زيادة 5 آلاف جنيه.. قائمة مواصفات «شيفرولية كابتيفا 2021»

توالت الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة على عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديلات العام 2021 و2022، ومن ضمن القائمة طراز «شيفروليه كابتيفا موديل 2021»، بزيادة على أسعارها الرسمية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لسيارة «شيفروليه كابتيفا موديل 2021» بعد الزيادة السعرية الأخيرة، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة؛ حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيفروليه».

قائمة أسعار «شيفروليه كابتيفا موديل 2021»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 365 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 385 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 405 ألف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات «شيفروليه كابتيفا 2021»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 255 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT، مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4655 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1760 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2750 ملم.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».