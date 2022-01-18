أستاذ طرق: قطاع النقل في مصر شهد نموا لم يسبق له مثيل «فيديو»

قال الدكتور محمد الصادق، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق، إنّ قطاع النقل في مصر شهد نموا لم يسبق له مثيل، كأكثر قطاعات الدولة نموا، وهو ما ينطبق على جميع وسائل النقل بداية من الطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي ووسائل نقل متعددة.

وسائل النقل الجماعي.. صديقة للبيئة

وأضاف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ السمة المميزة في وسائل النقل الجماعي أنها وسائل حضارية صديقة للبيئة أقل في العوادم والتلوث وأكثر كفاءة وسرعة وراحة للمواطنين لاعتمادها على الكهرباء كوقود.

شبكة الطرق امتدت إلى جميع محافظات الصعيد

وتابع أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق، أنّ شبكة الطرق شملت جميع محافظات مصر، وليس القاهرة الكبرى فقط، حيث امتدت إلى جميع محافظات الصعيد حتى أسوان، وامتدت في الاتجاه الغربي إلى محافظة الوادي الجديد، والاتجاه الشرقي إلى سيناء ومدن القناة.

جميع محافظات مصر حصلت على نصيب جيد من هذه الطرق

وأشار أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان إلى أنّ جميع محافظات مصر حصلت على نصيب جيد من هذه الطرق، ورغم أنّ محافظات الصعيد ظلت مهملة لسنوات طويلة إلّا أنها حصلت على نصيب الأسد من كل المشروعات، فجميع طرقه تم ازدواجها وبناء محاور على النيل في المنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا وأسوان بشكل غير مسبوق.