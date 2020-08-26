أستاذ كباري: الحكومة بصدد مشروع قومي لتطوير الطرق وحل مشكلات المرور

قال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكباري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية بصدد القيام بمشروع قومي لتطوير الطرق وحل مشاكل المرور على مستوى محافظات الجمهورية، وليس محافظة معينة ولكن الحكومة بدأت في هذا التطوير بالمحافظات الكبيرة مثل القاهرة، والإسكندرية وذلك نظرا للكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تطوير الطرق شهدته منطقة مدينة نصر، ومصر الجديدة وهم مثال واضح للتطوير من خلال إنشاء كباري عديدة لحل الاختناقات المرورية في هذه المناطق وإنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية وزيادة عدد سعة الحارات المرورية المنتشرة في هذه الطرق وهذا ملموس بشكل كبير في هذين المنطقتين.

وتابع، أن مشروع تطوير الطرق كبير للغاية ويشمل جميع محافظات مصر، وأن الحكومة المصرية تقوم بعمل أولويات للمحافظات الأكثر اختناقا بالمرور وتبدأ بها ويأتي بعد ذلك باقي المحافظات.

وأكد أن هذا المشروع يعتبر من عناصر تطوير البنية التحتية للبلد والتي تعد هي أساس التنمية، فلا يوجد دولة حدث لها تنمية إلا بعد تطوير البنية التحتية للطرق، مشيرا إلى أن البنية التحتية تتلخص في عناصر تطوير الطرق لزيادة انتفاعها وتطوير خدماتها سواء كانت طرق بين المحافظات أو طرق داخلية في المحافظات.