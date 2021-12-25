الوزير: إجمالي شبكة الطرق في مصر يصل لـ30 ألف كم.. منها 12600 بالصعيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جرى التخطيط لإنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد، ليكون إجمالي شبكة الطرق في مصر إلى 30 ألف كم، منها 12600 كم في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الرئيسية منها 4 آلاف كم في الصعيد بتكلفة 120 مليار جنيه في الصعيد.

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنه من أهم هذه الطرق طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم.

السيسي يستكمل افتتاح مشروعات الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».